Ватикан, 21 февраля, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск по примеру своего предшественника Бенедикта XVI может отречься от престола, если не будет справляться со своими обязанностями по состоянию здоровья. Такую возможность 21 февраля не исключил кардинал Джанфранко Равази.

РИА Новости/Илья Питалев Папа Римский Франциск

«Если папа Франциск будет иметь сложности в выполнении папских обязанностей, он сделает свой выбор. Думаю, он может принять решение об отставке», — заявил он в интервью газете Corriere della Sera.

Кардинал уточнил, что Франциск намерен довести до конца отмечаемый в этом году католической церковью юбилейный год христианства, и добавил, что последнее слово в этом вопросе за самим понтификом.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля папа Римский после окончания аудиенций направился в римскую больницу имени Агостина Джемелли для обследования и лечения бронхита, которым он страдал на протяжении трёх недель. Обследование 88-летнего Франциска выявило у него начало двусторонней пневмонии, после чего медики предписали ему полный покой, все мероприятия с участием папы были перенесены или отменены.

Позднее, 20 февраля, в швейцарской гвардии, которая является охраной понтифика, опровергли слухи о подготовке к его похоронам. Представитель гвардии уточнил, что они работают в обычном режиме и без изменений выполняют задачи, связанные с охраной папы Римского.

Франциск ежегодно переносит бронхиты после усечения одного из легких в молодости в результате сложной пневмонии. Так, в 2023 году папа Римский провел три дня в клинике Джемелли и врачи тогда диагностировали у него воспаление легких.