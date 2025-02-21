Киев, 21 февраля, 2025, 13:36 — ИА Регнум. Петиция о запрете песен на русском языке, размещенная на сайте правительства Украины, набрала 25 тыс. подписей. Соответствующий показатель, набранный в пятницу, 21 февраля, является основанием для рассмотрения инициативы кабмином.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Авторы петиции предлагают запретить использование песен на стриминговых платформах, таких как Apple Music и Spotify. Они заявили, что русскоязычные песни якобы вредят украинской идентичности и распространяют «российскую пропаганду». Также составители обращения надеются на то, что ограничения буду способствовать развитию и популяризации украинской музыки.

«Правительство может повлиять на правила лицензирования контента на стриминговых платформах, обязав их не предоставлять доступ к русскоязычной музыке», — говорится в петиции.

Как передавало ИА Регнум, власти Украины не первый год ведут борьбу с русской культурой в стране. Глава киевского режима Владимир Зеленский еще в августе 2021 года рекомендовал жителям Донбасса, которые считают себя русскими, уезжать в Россию «ради своих детей и внуков».

В июле 2023 года, киевский городской совет запретил в столице публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке. Также он запретил освещать и демонстрировать русскоязычные товары и услуги. Это коснулось объектов материальной и духовной культуры.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 февраля 2025 года сообщил, что российская делегация в ходе переговоров с представителями США в Эр-Рияде разъяснила позицию Москвы о необходимости остановить попытки киевского режима истребить все русское. Было указано, что такую политику нужно пресекать самым жестким образом.