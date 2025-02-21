Москва, 21 февраля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин остаётся открытым для урегулирования украинского кризиса путём мирных переговоров. Об этом 21 февраля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Президент Путин остаётся открытым для урегулирования вокруг Украины посредством мирных переговоров. Мы имеем наши цели, связанные с нашей национальной безопасностью, с нашими национальными интересами», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что Россия готова достигать поставленных целей посредством мирных переговоров.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США. По итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин назначит группу спецпредставителей, которые продолжат работу с американской стороной по теме урегулирования украинского кризиса.

На следующий день Путин отметил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.

Песков 21 февраля подчеркнул, что киевский режим исключает возможность мирных переговоров и к этому мало кто может относиться равнодушно.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 18 февраля заявил, что Киев не согласится на требования России и США, если Москва и Вашингтон выдвинут Украине ультиматум. Он также отмечал, что не станет признавать результаты переговоров российских и американских делегаций в Эр-Рияде.