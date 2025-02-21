Москва, 21 февраля, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел РФ проинформировало посольство Литвы в Москве о прекращении рассмотрения запросов об истребовании личных документов граждан. Об этом 21 февраля заявила пресс-служба консульского департамента МИД в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что практика между Россией и Литвой по бесплатной взаимной пересылке документов о регистрации актов гражданского состояния, периоде и стаже работы по дипломатическим запросам подошла к концу.

«Вместе с тем, вынуждены констатировать, что с начала 2024 года обращения посольства Российской Федерации в Вильнюсе по вопросам истребования личных документов с территории Литвы оставлялись литовской стороной без ответа», — говорится в заявлении.

Однако в ведомстве также добавили, что находящиеся на территории Литвы граждане по-прежнему могут обратиться в посольство России в Вильнюсе с заявлением об истребовании личного документа.

Как ранее передавало ИА Регнум, 20 января портал Delfi заявил, что МИД Латвии подготовил поправку к закону о запрете для граждан России и Белоруссии занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры страны. Кроме того, ограничения могут коснуться и юридических лиц, зарегистрированных в РФ и Белоруссии, отметил портал.

В декабре 2024 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о досудебных претензиях Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских соотечественников. Дипломат добавила, что Москва собирается задействовать все возможные международные судебные механизмы против стран, осуществляющих на системной основе нарушение прав русских граждан.