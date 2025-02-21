Москва, 21 февраля, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Российские зрители высоко оценили сюжет и игру актеров в фильме «Красный шелк». Об этом 21 февраля сообщили "Известия".

«Фильм отличный. Причем закручен сюжет очень интересно», — приводятся в материале слова крымчанина Михаил.

Жительница Красноярска Валерия Брод назвала потрясающей игру актеров, добавив, что сама кинокартина ей очень понравилась. Москвичка Анна отдельно выделила баланс режиссерской задумки и кадров. По ее мнению, для картины идеально подобрали также декорации и костюмы.

Актер Милош Бикович, исполнивший роль бывшего царского агента с мечтой вернуться на Родину, рассказал, что история фильма дает его герою шанс получить заветный пропуск домой.

Креативный продюсер Ольга Каширина отметила, что фильм покажут и в Китае, так как съемки исторического Шанхая 1920-х годов велись с большим вниманием к деталям.

«Мы с уважением отнесемся к их реальности, изучим ее тщательно и при помощи китайских членов группы, китайского художника-постановщика, китайских костюмеров, реквизиторов, мы всё, что связано с Китаем, всё создавали достаточно скрупулезно», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА Регнум, премьера фильма "Красный шелк" на большом экране состоялась 20 февраля. Он снят на крупнейшей китайской киностудии Hengdian World Studio, а также в Иркутской, Псковской и Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге. В фильме сыграли Бикович, Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Ирина Алфёрова и ряд других популярных актёров. Главную женскую роль исполнила китайская актриса Чжэн Ханьи.

В основе киноленты лежат реальные события. По сюжету, действие разворачивается в 1927 году в Транссибирском экспрессе, в котором перевозят секретные документы. От того, как поведут себя главные герои, зависит дальнейший ход мировой истории. 30 января вышел финальный трейлер фильма.

20 февраля кинокартину также представили в Европе. Премьера состоялась в Русском доме в Берлине в рамках Международных кинодней. Зарубежные кинопродюсеры оценили профессионализм создателей ленты и игру актеров. Венгерский кинопродюсер Агоштон Принц заявил, что благодаря множеству неожиданных поворотов интрига сохраняется до конца фильма.