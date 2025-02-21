Москва, 21 февраля, 2025, 13:44 — ИА Регнум. В России расширили меры поддержки домохозяйств с электроотоплением, собственникам пересчитают цены на электричество с начала года. Соответствующее постановление 21 февраля опубликовали на сайте правительства России.

TASS / Jonas Walzberg/dpa

«Принятое постановление предполагает пересчет стоимости электроэнергии с начала 2025 года для граждан, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 2025 года в России действует дифференциация тарифов на электроэнергию, которая зависит от объемов потребления при наличии перекрестного субсидирования. Согласно нововведению, максимальное значение в первом диапазоне не должно превышать 3900 киловатт-час в месяц, во втором оно должно находиться между 3900 и 6000 киловатт-час в месяц, в третьем — более 6000 киловатт-час в месяц.

В субъектах РФ, где уровень газификации не превышает 5% в домах, не газифицированных, но с электроотопительными установками, в период с января по апрель могут применять повышающий сезонный коэффициент, который составит 1,8 к максимальному значению для первого и второго диапазонов. Правительство скорректировало эту норму постановлением. Теперь повышающий коэффициент для домов с электроотоплением могут применять в любом регионе во время отопительного сезона независимо от диапазона потребления. Решение будут принимать региональные власти. Пересмотреть тарифы, исходя из расширения действия повышающего сезонного коэффициента, они должны до 1 марта.

В правительстве пояснили, что это нововведение позволит поддержать добросовестных потребителей, которые вынуждены использовать электроэнергию для отопления домов при отсутствии альтернативных источников теплоснабжения.

Ранее, 19 февраля, Минэнерго России предложило ввести новый порядок оплаты счетов за электричество. Согласно законопроекту, новым потребителям с подключенной мощностью сети не менее 670 кВт нужно будет оплачивать электроэнергию, исходя не из фактического потребления, а из максимально заявленной мощности. Предполагается, что изменения позволят оптимизировать объемы строительства и ремонта сетей и приостановить рост цен на электроэнергию.

Как сообщало ИА Регнум в сентябре прошлого года, объем энергопотребления в России снова обновил рекорд, превышающий показатели советского периода. Президент РФ Владимир Путин отметил, что рост этого показателя говорит о развитии экономики. Российская энергосистема отвечает растущему спросу со стороны бизнеса и экономики, добавил глава государства. Она качественно меняется: за последние 15 лет установленная мощность выросла на 18%, станции подверглись глубокой модернизации.