Вашингтон, 21 февраля, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Представители киевского режима начали выступать с критикой в адрес президента США Дональда Трампа и таким образом лишают себя поддержки в Республиканской партии. Об этом заявила газета Politico, ссылаясь на источники.

Michael Conroy/AP/TASS

«Есть небольшое, но громкое крыло партии, которое настроено крайне антиукраински, но многие внутри него всё ещё выступают за Украину. Нападки на Трампа только подливают масла в огонь», — рассказал изданию на правах анонимности представитель Республиканской партии.

Он также отметил, что украинские власти уже смогли на собственном горьком опыте убедиться, что публичная критика в адрес Трампа приводит к серьезным последствиям, говорится в материале, опубликованном 20 февраля.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля раскритиковал Трампа за заявление, что уровень поддержки украинского политика на Украине составляет всего 4%. Он назвал это дезинформацией, которую якобы распространяет Россия, а также подчеркнул, что его не получится заменить сейчас.

В тот же день Трамп назвал Зеленского комиком среднего уровня, сумевшим убедить США потратить $350 млрд на изначально проигрышный конфликт с РФ. Американский лидер также обвинил украинского политика в стремлении затянуть боевые действия ради личной финансовой выгоды.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс также 19 февраля выступил с предупреждением Зеленскому о недопустимости поливания Трампа грязью. Он назвал это худшим способом попытаться повлиять на мнение американского президента.

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц 20 февраля заявил, что Трамп очень разочарован действиями и словами Зеленского. По его словам, глава киевского режима оскорбляет американского лидера вместо того, чтобы начать конструктивное взаимодействие.