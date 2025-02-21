В США рассказали, как Украина настраивает республиканцев против себя
Politico: Украина теряет поддержку республиканцев из-за нападок на Трампа
Вашингтон, 21 февраля, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Представители киевского режима начали выступать с критикой в адрес президента США Дональда Трампа и таким образом лишают себя поддержки в Республиканской партии. Об этом заявила газета Politico, ссылаясь на источники.
«Есть небольшое, но громкое крыло партии, которое настроено крайне антиукраински, но многие внутри него всё ещё выступают за Украину. Нападки на Трампа только подливают масла в огонь», — рассказал изданию на правах анонимности представитель Республиканской партии.
Он также отметил, что украинские власти уже смогли на собственном горьком опыте убедиться, что публичная критика в адрес Трампа приводит к серьезным последствиям, говорится в материале, опубликованном 20 февраля.
Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля раскритиковал Трампа за заявление, что уровень поддержки украинского политика на Украине составляет всего 4%. Он назвал это дезинформацией, которую якобы распространяет Россия, а также подчеркнул, что его не получится заменить сейчас.
В тот же день Трамп назвал Зеленского комиком среднего уровня, сумевшим убедить США потратить $350 млрд на изначально проигрышный конфликт с РФ. Американский лидер также обвинил украинского политика в стремлении затянуть боевые действия ради личной финансовой выгоды.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс также 19 февраля выступил с предупреждением Зеленскому о недопустимости поливания Трампа грязью. Он назвал это худшим способом попытаться повлиять на мнение американского президента.
Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц 20 февраля заявил, что Трамп очень разочарован действиями и словами Зеленского. По его словам, глава киевского режима оскорбляет американского лидера вместо того, чтобы начать конструктивное взаимодействие.