Ростов-на-Дону, 21 февраля, 2025, 14:30 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом 21 февраля сообщил представитель правоохранителей.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Гончаров задержан, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — процитировало его слова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что у Гончарова были проведены обыски по делу заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля Рачаловского задержали и возбудили против него уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следователей, Рачаловский заставил подчиненных оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов, хотя знал о тяжелом финансовом состоянии ряда региональных предприятий и осознавал незаконность выделения средств господдержки.

Позднее в этот же день стало известно, что с руководством минцифры Ростовской области были проведены следственные мероприятия. Отмечалось, что правительство региона оказывает всё необходимое содействие.