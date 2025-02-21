Москва, 21 февраля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Об этом 21 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«С 15 по 21 февраля Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — отметил он.

Генерал добавил, что в результате поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, в течение недели было нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, а также объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, были поражены цеха сборки беспилотников, места их хранения и запуска, пункты временной дислокации иностранных наёмников.

18 февраля российские военные нанесли удары по объектам аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия также поразили места хранения и запуска дронов ВСУ.