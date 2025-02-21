Москва, 21 февраля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы писали про поджигателя снега, раскрашенный Новосибирск и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В московской пиццерии отравилась девушка, пришлось вызвать «скорую». Это стало только началом странной истории: представитель ресторана связался с пострадавшей и предложил ей промокод «понос» со скидкой в два процента. В итоге рейтинг ресторана упал до одной звезды, пишет «Мослента».

Животных на государственной службе становится все больше. «Тамбовские истории» радуются коту Фунтику, который служит в пожарной части Тамбовской области. Кот вырос из котенка, подобранного на улице три года назад. Говорят, он почти всегда присутствует на утреннем построении: приходит и становится в строй.

Житель Брянской области придумал необычный способ заработать, к сожалению, незаконный. Он решил воровать с кладбища корзинки с искусственными цветами. Успел украсть шесть, сообщает «Брянский навигатор». Две продал до задержания. Теперь наверняка раскаивается.

Северо-Западный федеральный округ

Необычный концерт могли послушать прохожие в Мурманске. Музыкант заметил выброшенное на помойку пианино и сел поиграть. Прохожие танцевали, некоторые просили повторить на бис. «Страновед» шутит, что такие акции могли бы стать элегантным дополнением нацпроекта «Культура».

Житель Сосногорска придумал еще более экстравагантное развлечение. Он начал поджигать снег! «Весеннее обострение началось раньше обычного», — комментируют «Усы Печорина».

В Карелии другой конфуз. 31-летний мужчина угнал пассажирский автобус. Автобус был пустой. В дороге угонщик вдруг понял, что поступает нехорошо, решил вернуть машину на место, но врезался в забор на детской площадке. Свои действия он объяснил желанием «просто покататься» на автобусе, рассказывает «Беломорск».

Приволжский федеральный округ

А в Кировской области у автобуса прямо на ходу отлетели задние колеса. «Киров. Новости» пишут, что пострадавших нет. Для пассажиров авария стала бесплатным и, скорее всего, страшным аттракционом. Их пересадили в автобус, идущий следом.

В Поволжье придумали использовать беспилотники для доставки крови. Речь идет об анализах, которые будут по воздуху летать из больницы в центр СПИД. «Графу Дракуле такое и не снилось», — шутит «Нижний гиперболоид».

Месть — блюдо, которое подают холодным. Но в Башкирии делают иначе. «Огненной местью», по словам Mkset, отомстил ревнивый муж любовнику своей жены. Поджег ночью его автомобиль и убежал. Нашли его быстро — по камерам видеонаблюдения. Муж-поджигатель признал вину.

«Итиль» делится новостью про «непонятное чудо» в Казани. Участок тракта, который был платным, вдруг официально стал бесплатным. Почему и на какой срок — неизвестно. Чудо!

Южный федеральный округ

В Краснодаре мужчина приехал в автомойку и оставил в машине на заднем сиденье миллион рублей. Работник заметил пакет с деньгами, забрал себе. Когда его задержали, выяснилось, что 650 тысяч он уже потратил: на продукты и курсы в автошколе, передает «ЧП Краснодар». В Краснодаре, кажется, очень дорогие продукты и курсы.

Северо-Кавказский федеральный округ

Ставропольчанка неожиданно узнала, что ей скоро надо справлять столетний юбилей. «Обычный Ставрополь» сообщает, что бабушка не была уверена, в каком году родилась и подозревала, что в паспорте стоит неправильная дата. В архиве проверили и подтвердили, что она родилась на два года раньше, чем указано в паспорте: в 1925 году, и летом у нее вековой юбилей.

Уральский федеральный округ

«Наш Челябинск» рассказал о необычном предложении руки и сердца. Собака молодого человека проглотила кольцо, которое он собирался подарить девушке во время помолвки. Парень отвез пса к ветеринару и попросил в заключении дать рекомендацию выйти за него замуж. Ветеринар написала, что владелец показал себя ответственным хозяином собаки и наверняка «станет прекрасным мужем и отцом». К рекомендации приложен рентгеновский снимок собаки, где за ребрами видно кольцо.

В два человеческих роста построили замок в Салехарде. Не простой, а из лука. Где он находится, в точности не известно, уточняет «Столица деревень». Есть только фотографии. И правильно: дольше простоит.

Сибирский федеральный округ

Кажется, скоро сотрудникам ПВЗ надо будет выдавать премии за вредность. В Омске мужчине показалось, что сотрудник ПВЗ подглядывает за его женой, и набросился на него с кулаками. «Типичный Омск» пишет, что пострадавший сотрудник находится в больнице, ему наложили десятки швов.

Иркутский аэропорт с размахом решил отметить вековой юбилей и снять праздничную короткометражку, минут на десять, за 15 миллионов рублей. «Каждая минута фильма обойдется в полтора миллиона — неплохой бюджет даже для некоторых полнометражных картин», — смеется «Байкал без фильтров» и интересуется, войдут ли в фильм эпизоды с очередями на регистрацию и другими прелестями провинциального аэропорта.

«Зона 54» радуется, что Новосибирск захотели избавить от репутации серого города. В городском союзе архитекторов предложили раскрашивать фасады домов, привлекая к выбору цветов жильцов и специалистов. Первые дома в рамках проекта покрасят в зеленый и желтый.

Дальневосточный федеральный округ

Камчатскому ГАИ пришлось регулировать движение собак по дорогам. «Новости Камчатки» сообщает, что регулировщиков выставили на участках трассы фестиваля «Берингия»: чтобы обеспечить безопасность для водителей и собачьих упряжек.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 28 февраля.