Москва, 21 февраля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 февраля сообщил Министерство обороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в Донецкой Народной Республике», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что Надеждинка была освобождена военными российской группировки войск «Центр», а Новоселка — подразделениями группировки войск «Восток».

Как передавало ИА Регнум, начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля сообщил, что армия России освободила около 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а в Луганской Народной Республике нужно освободить менее 1% территории. Он уточнил, что российские военные в 2024 году освободили 4,5 тыс. кв. км территории, а за два месяца текущего года — свыше 600 кв. км территории.

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что российские военные ведут наступление по всей линии фронта. Глава государства также отметил, что ВС РФ пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника.