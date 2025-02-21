Москва, 21 февраля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Четырехлетний ребенок чуть не умер в Москве из-за застрявшей в бронхе куриной косточки из супа. Об этом 21 февраля сообщает Telegram-канал SHOT.

TASS / Johan Nilsson/TT via ZUMA Press

Там говорится, что ребенок разговаривал во время обеда и вертелся на стуле, вследствие чего поперхнулся, стал сильно кашлять и бледнеть. Родители малыша незамедлительно вызвали скорую помощь. По прибытии в больницу ребенок уже еле дышал и сильно хрипел.

Медики провели экстренную бронхоскопию и обнаружили в левом бронхе застрявшую кость размером около 1,5 см. Отмечается, что фрагмент царапал слизистую ребенка при кашле — малыш испытывал острую боль. Врачи смогли оперативно извлечь инородный предмет, что позволило маленькому пациенту избежать серьезных осложнений.

В настоящий момент ребенок уже выписан из клиники, врачи назначили ему антибактериальную терапию. Кроме того, медики дали родителям рекомендации: не давать сыну разговаривать во время еды и приучить тщательно пережевывать пищу.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 9 января, поперхнувшись едой во время семейного ужина, умерла американская топ-блогерша Killadamente (Кэрол Акоста), у которой было 6,7 млн подписчиков в одной из соцсетей.

Двоюродный брат Акосты рассказал, что блогерша начала задыхаться за ужином и у неё «случился какой-то приступ».

После этого женщину госпитализировали, однако врачи не смогли её спасти. У топ-блогерши осталось двое детей.