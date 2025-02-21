Москва, 21 февраля, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку. Соответствующий указ 21 февраля опубликован на портале правовых актов.

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Сергей Пинчук

«Присвоить воинские звания <…> адмирала Пинчуку Сергею Михайловичу», — говорится в указе.

Этим же указом Станиславу Гаджимагомедову, Андрею Иванаеву, Владимиру Кравченко, Валерию Солодчуку присвоены звания генерал-полковника.

Сергей Пинчук в октябре 2021 года был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом. После начала спецоперации Европейский союз ввел против него персональные санкции. 15 февраля 2024 года Пинчук был назначен врио командующего Черноморским флотом.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля 2024 года президент Путин назначил Пинчука командующим Черноморским флотом РФ. Главнокомандующим Военно-морским флотом России был назначен адмирал Александр Моисеев.