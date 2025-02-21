Москва, 21 февраля, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Неправильно думать, что администрация президента США Дональда Трампа заняла пророссийскую позицию. Об этом 21 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ Дональд Трамп

«Я думаю, это неправильное ощущение», — ответил он на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

Песков также добавил, что киевский режим исключает возможность мирных переговоров и к этому мало кто может относиться равнодушно. При этом президент РФ Владимир Путин остается открытым для диалога по урегулированию украинского кризиса.

«Мы имеем наши цели, связанные с нашей национальной безопасностью, с нашими национальными интересами. И мы готовы достигать этих целей посредством мирных переговоров», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также заявил, Москва считает неверным продолжение спонсирования конфликта, тем более что военная помощь киевского режиму показывает низкий эффект и порождает коррупционную атмосферу.

Как передавало ИА Регнум, представители администрации Трампа в последнее время начали резко критиковать киевский режим и высказываться о необходимости наладить диалог с Россией. Американский предприниматель, глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск 20 февраля назвал конфликт на Украине подпиткой машины по производству взяток.

20 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал поддерживать контакты с Россией, иначе не получится завершить конфликт на Украине. По его словам, Трамп не исключает никаких шагов, чтобы добиться этой цели.

Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц 20 февраля заявил о совпадении интересов РФ и США в части мирного урегулирования украинского конфликта. Он также отметил, что российская сторона предпринимает меры по «укреплению доверия».