Москва, 21 февраля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. В Кремле не располагают информацией о тайных встречах представителей России и США в Швейцарии. Об этом 21 февраля на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ранее агентство Reuters написало, что американские и российские представители тайно встречались в Швейцарии для неофициальных дискуссий о ситуации на Украине. Со стороны США в переговорах якобы участвовали люди, имеющие опыт работы в дипломатии и в сфере безопасности, но не являющиеся госчиновниками.

«Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, официальные переговоры российских и американских представителей состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. По итогам встречи помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с американской стороной по теме украинского урегулирования. Со своей стороны Белый дом назначит отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией.

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде. Его американский коллега Дональд Трамп заявил, что встреча с российским лидером может состояться до конца февраля.