В Москве соседи серийного педофила требуют дать ему пожизненный срок
Соседи московского педофила с 40-летним стажем потребовали посадить мужчину на пожизненный срок
Москва, 21 февраля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Соседи Анатолия Бровкина, отсидевшего более 40 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, призвали посадить мужчину на пожизненный срок. 14 февраля рецидивист снова напал на ребёнка в подъезде одного из домов на улице Свободы в Москве. Соседи мужчины надеются, что он больше никогда не выйдет из мест лишения свободы. Об этом ИА Регнум рассказала соседка педофила Нина Петровна.
Журналистам ИА Регнум удалось разыскать соседей 70-летнего серийного насильника Анатолия Бровкина, задержанного на днях за очередную попытку насильственных действий сексуального характера в отношении девятилетней школьницы. Его знакомые недоумевают, почему мужчину вообще выпустили из тюрьмы после серии сроков за аналогичные преступления против детей.
«Когда его уже посадят пожизненно? Сколько можно его отпускать? Я даже не знала, что он снова вышел после последней 20-летней отсидки. Он всегда тихим был, скрытным — особо не высовывался. Семья Бровкиных всю жизнь жила в этом доме, помню мать Анатолия Ольгу Леонтьевну — хорошая была женщина, но давно уже умерла. Ох и намучилась она с ним! Другие родственники Бровкина тоже давно уже умерли — он совсем один остался. Зачем его отпускают из тюрьмы? Он отсидит очередной срок, вернется в наш дом на Планерной, и снова за старое — опять на детей нападает», — негодует соседка педофила Нина Петровна (имя изменено).
Другой сосед Анатолия рассказал, что после возвращения серийного насильника из тюрьмы в конце 2023 года жители дома насторожились и перестали отпускать детей гулять одних.
«Вокруг нашего дома три детских учреждения: средняя школа и два детских сада. Вы представляете, как мы все испугались, когда после отсидки домой вернулся этот мерзавец? Детям настрого запретили приближаться к нему на улице, и в случае чего — бежать! К сожалению, не все жители нашего района знали, что такое чудовище снова ходит по нашим улицам. Бедная девочка, на которую он напал на днях, — сколько страху она натерпелась! Слава Богу, что соседи спугнули маньяка и он не успел ничего сделать!» — рассказал знакомый педофила Сергей Иванович (имя изменено).
В настоящий момент Бровкин задержан и дает показания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ — иные насильственные действия сексуального характера. По данной статье 70-летнему Бровкину грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве за нападение на школьницу задержан педофил с 40-летним стажем отсидки. Первый свой срок за педофилию Анатолий Бровкин получил еще в 1975 году, но вскоре вышел по УДО и взялся за старое. Ситуация повторялась в 1978, 1993 и 2003 годах.
На счету педофила — десятки сломанных жизней. Только в 2003 году, когда его в очередной раз осудили, преступник успел совершить нападения на пятерых детей. По сообщениям СМИ, во время последнего срока мужчину сильно избили сокамерники в СИЗО. Бровкину пришлось делать срочную операцию по удалению мошонки. Однако такая принудительная кастрация серийного насильника не помогла. Освободившись в конце 2023 года, Анатолий встал на административный надзор, а 14 февраля 2025 года снова попытался изнасиловать девятилетнюю девочку.
Преступник хотел увести школьницу, предложив ей мороженое, но та побежала домой. Педофил успел заскочить следом в подъезд, закрыл девочке рот рукой и пытался надругаться — в этот момент его спугнула скрипнувшая дверь.
«Она поднялась по лестнице, там я её задержал… Она кричать начала, я услышал — кто-то дверь открывает, испугался и ушел», — рассказал Анатолий Бровкин на допросе.
Вернувшись домой, девочка всё рассказала матери, которая тут же отправилась к правоохранителям. После этого подозреваемого оперативно установили и задержали, сейчас с ним работают следователи.