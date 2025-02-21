Москва, 21 февраля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Соседи Анатолия Бровкина, отсидевшего более 40 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, призвали посадить мужчину на пожизненный срок. 14 февраля рецидивист снова напал на ребёнка в подъезде одного из домов на улице Свободы в Москве. Соседи мужчины надеются, что он больше никогда не выйдет из мест лишения свободы. Об этом ИА Регнум рассказала соседка педофила Нина Петровна.

кадр из видео Анатолий Бровкин

Журналистам ИА Регнум удалось разыскать соседей 70-летнего серийного насильника Анатолия Бровкина, задержанного на днях за очередную попытку насильственных действий сексуального характера в отношении девятилетней школьницы. Его знакомые недоумевают, почему мужчину вообще выпустили из тюрьмы после серии сроков за аналогичные преступления против детей.

«Когда его уже посадят пожизненно? Сколько можно его отпускать? Я даже не знала, что он снова вышел после последней 20-летней отсидки. Он всегда тихим был, скрытным — особо не высовывался. Семья Бровкиных всю жизнь жила в этом доме, помню мать Анатолия Ольгу Леонтьевну — хорошая была женщина, но давно уже умерла. Ох и намучилась она с ним! Другие родственники Бровкина тоже давно уже умерли — он совсем один остался. Зачем его отпускают из тюрьмы? Он отсидит очередной срок, вернется в наш дом на Планерной, и снова за старое — опять на детей нападает», — негодует соседка педофила Нина Петровна (имя изменено).

Другой сосед Анатолия рассказал, что после возвращения серийного насильника из тюрьмы в конце 2023 года жители дома насторожились и перестали отпускать детей гулять одних.

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«Вокруг нашего дома три детских учреждения: средняя школа и два детских сада. Вы представляете, как мы все испугались, когда после отсидки домой вернулся этот мерзавец? Детям настрого запретили приближаться к нему на улице, и в случае чего — бежать! К сожалению, не все жители нашего района знали, что такое чудовище снова ходит по нашим улицам. Бедная девочка, на которую он напал на днях, — сколько страху она натерпелась! Слава Богу, что соседи спугнули маньяка и он не успел ничего сделать!» — рассказал знакомый педофила Сергей Иванович (имя изменено).

В настоящий момент Бровкин задержан и дает показания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ — иные насильственные действия сексуального характера. По данной статье 70-летнему Бровкину грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве за нападение на школьницу задержан педофил с 40-летним стажем отсидки. Первый свой срок за педофилию Анатолий Бровкин получил еще в 1975 году, но вскоре вышел по УДО и взялся за старое. Ситуация повторялась в 1978, 1993 и 2003 годах.

кадр из видео Анатолий Бровкин

На счету педофила — десятки сломанных жизней. Только в 2003 году, когда его в очередной раз осудили, преступник успел совершить нападения на пятерых детей. По сообщениям СМИ, во время последнего срока мужчину сильно избили сокамерники в СИЗО. Бровкину пришлось делать срочную операцию по удалению мошонки. Однако такая принудительная кастрация серийного насильника не помогла. Освободившись в конце 2023 года, Анатолий встал на административный надзор, а 14 февраля 2025 года снова попытался изнасиловать девятилетнюю девочку.

Преступник хотел увести школьницу, предложив ей мороженое, но та побежала домой. Педофил успел заскочить следом в подъезд, закрыл девочке рот рукой и пытался надругаться — в этот момент его спугнула скрипнувшая дверь.

«Она поднялась по лестнице, там я её задержал… Она кричать начала, я услышал — кто-то дверь открывает, испугался и ушел», — рассказал Анатолий Бровкин на допросе.

Вернувшись домой, девочка всё рассказала матери, которая тут же отправилась к правоохранителям. После этого подозреваемого оперативно установили и задержали, сейчас с ним работают следователи.