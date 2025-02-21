Москва, 21 февраля, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Администрация президента России не знает всех деталей переданной в американский конгресс инициативы о выходе США из Организации Объединенных Наций. Об этом 21 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Не знаем всех деталей этой инициативы, мы действительно читали сообщения на этот счет. Мы исходим из руководящей роли Организации Объединенных Наций», — заявил он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что, несмотря на всю очевидную неэффективность всемирной организации на фоне современных вызовов, замены ей пока нет, а также, видимо, не имеется возможности для создания какой-либо альтернативы ООН.

Как сообщало ИА Регнум, ранее республиканцы внесли на рассмотрение конгресса законопроект о полном выходе США из ООН. В документе также предлагается прекращение финансирования организации и ее агентств, а также запрещается повторное вступление страны в организацию без одобрения сената.

Американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Глава Белого дома подписал эти документы в день визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее, 21 января, заместитель постпреда генсека ООН Фархан Хак рассказал, что долг США в бюджет организации вырос до 2,8 млрд долларов. Он напомнил, что, если долг государства превысит сумму необходимых отчислений за два года, оно лишается права голоса в Генассамблее ООН.