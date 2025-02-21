Москва, 21 февраля, 2025, 12:44 — ИА Регнум. В Кремле не намерены проводить специальные мероприятия в честь годовщины начала спецоперации. Об этом 21 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Каких-то специальных форматов не предусмотрено», — отметил он на брифинге.

Песков также добавил, что итоги спецоперации подводить рано, так как она продолжается и все цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, должны быть достигнуты.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля Генштаб ВС РФ подсчитал количество убитых и раненых украинских военных: за 2024 год потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 590 тыс. человек. А с начала спецоперации эта цифра превысила 1 млн человек.

16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что в ходе спецоперации в прошлом году российские солдаты освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. Он добавил, что ВСУ в настоящее время контролируют лишь 1% территории Луганской Народной Республики и всё ещё 25–30% территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.