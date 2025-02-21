Москва, 21 февраля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Конкретики касательно встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Об этом 21 февраля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что у сторон сейчас есть понимание необходимости этого разговора.

«Пока никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости этой встречи, которая была констатирована в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Есть желание двух президентов, которое они высказали. И также есть установка хорошо подготовить эту встречу, чтобы она была максимально результативной», — сказал Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли встреча лидеров в Эр-Рияде или рассматриваются другие варианты.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Путин остается открытым для разрешения конфликта на Украине путем мирных переговоров.

Ранее, 21 февраля, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов России и США должна быть субстантивной, стороны должны перед этим выяснить, что на ней будет достигнуто. По его словам, такие переговоры не проводятся, пока не будет точно известно о возможности достичь какого-либо результата или прогресса. При этом точную дату встречи он не назвал.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом. Глава государства подчеркнул, что встреча должна быть подготовлена, чтобы был результат. Он также отметил, что сейчас не готов сказать, когда состоится встреча с американским коллегой. Днем ранее сам Трамп допустил, что встреча может состояться до конца февраля.

Ранее Песков не исключил, что встреча глав двух государств может пройти в феврале. По его словам, на подготовку встречи могут уйти дни или недели. В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что для ее организации потребуется плотная работа двух делегаций. Москва к этому готова, но, по его оценке, прогнозы некоторых западных СМИ о встрече Путина и Трампа на следующей неделе вряд ли сбудутся.