Москва, 21 февраля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. В Кремле 23 февраля президент России Владимир Путин будет вручать государственные награды защитникам Родины. Об этом 21 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Мероприятия [в День защитника Отечества] запланированы традиционные, которые обычно бывают. В Кремле состоится вручение госнаград нашим героям, нашим защитникам Родины», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что на 24 февраля каких-либо специальных мероприятий в связи с годовщиной СВО не предусмотрено.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент вручил государственные награды участникам спецоперации — бойцам батальона «Юг-Ахмат» Минобороны РФ. Бойцам вручили медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу», «За храбрость» II степени, «Медаль Суворова» и «Медаль Жукова».

В Музее Победы в Москве 20 февраля открылась фотовыставка «Защитники Отечества». Замгендиректора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин рассказал, что выставка-фотолетопись проводит параллель между участниками Великой Отечественной войны и бойцами СВО.