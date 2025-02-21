Минск, 21 февраля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Обольщаться российско-американскими переговорами не следует, потому что пока неизвестно, что захотят Соединенные Штаты Америки в обмен на урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение 21 февраля высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Вы видите, как меняется обстановка политическая, которая довлела над экономикой в связи с политикой США и так далее. Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение [конфликта] и так далее», — передало слова Лукашенко агентство «БелТА».

Белорусский лидер добавил, что Соединенные Штаты попробуют «россиян столкнуть с китайцами». Лукашенко подчеркнул, что Россия не должна этого допустить.

Он отметил, что сейчас отношения России и США могут измениться в лучшую сторону, что повлияет и на Белоруссию.

«Где-то, наверное, нам на пользу, где-то вряд ли, если туда (в Россию. — Прим. ред.) вернутся все эти иностранные компании — вначале американские, а потом другие — европейские. Будет непросто конкурировать на нашем рынке. Но продовольствие будет нужно всем. Поэтому страну встряхните как положено», — сказал Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область.

Ранее, 18 февраля, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что интересы России и Соединенных Штатов в части мирного урегулирования украинского конфликта совпадают. Он назвал российско-американские переговоры в Эр-Рияде первым историческим шагом, который начался с «исторического» телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также с «меры по укреплению доверия» в виде освобождения российской стороной американского гражданина Марка Фогеля.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам российско-американских переговоров заявил, что Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с США для разрешения конфликта на Украине. Он отметил, что в свою очередь Трамп должен назначить отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией по этому вопросу, а его спецпосланник Кит Келлог будет работать по этой теме с киевским режимом и Евросоюзом. При этом российский лидер заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.