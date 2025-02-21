Сочи, Краснодарский край, 21 февраля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Школьница в Сочи получила травму глаза при проведении учебных стрельб в гимназии. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба главного управления МВД по Краснодарскому краю.

РИА Новости/Виталий Аньков

Инцидент произошёл 18 февраля. Несовершеннолетнюю госпитализировали с травмой глаза, полученной из воздушного пневматического оружия.

«Сотрудниками полиции установлено, что травму глаза 14-летняя сочинка получила на уроке в гимназии при проведении учебных стрельб. После окончания занятий подростка доставили в медучреждение, где ей оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что рисков потерять зрение у девочки нет. По факту произошедшего проводится проверка. Кроме того, будет проведена экспертиза для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля в Санкт-Петербурге школьник получил тяжелые травмы из-за упавшего на него шкафа. Второклассники бегали по коридору, где недавно установили раскладной тир. Конструкция была очень массивная, но её не закрепили. В итоге один из детей налетел на массивный шкаф, и тот упал на него, полностью накрыв школьника собой. Вытащить пострадавшего удалось с большим трудом усилиями учителей и самих учеников.

Мальчик был без сознания и в крови. Ребёнка в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга с кровоизлиянием, переломы височных костей, кровотечение из ушей, повреждение носовых пазух и ушибленные раны лица. Кроме того, у него зафиксирован шок второй степени.