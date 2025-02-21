Брюссель, 21 февраля, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к Соединенным Штатам Америки с призывом отправить свои войска на Украину «для поддержания мира».

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«По моему мнению, да. Я думаю, это должна быть Америка и это должна быть статья 5 (устава НАТО о коллективной обороне — Прим. ред.), прямо или косвенно», — заявила она в интервью журналу Time в ответ на вопрос о том, должен ли Вашингтон послать американские войска на территорию Украины.

По утверждению Фредериксен, 5 статья устава Североатлантического альянса должна будет вступить в силу, если Россия «сделает хоть один» противоречащий договоренностям шаг.

Глава правительства Дании также оценила возможность отправки на Украину войск стран Европы, отметив, что перед этим, и даже до обсуждения этого вопроса, по ее мнению, нужно сделать «множество шагов».

5 статья устава НАТО говорит о помощи странам, входящим в блок, членом которого Украина не является.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает ввод на Украину войск из стран Европы. В то же время он подчеркнул, что не собирается направлять туда американскую армию.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля заявил, что европейские страны и не входящие в этот регион государства должны обеспечить гарантии безопасности для Украины. По его словам, США не станут направлять на Украину свои войска для этих целей.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 26 января заявил, что любой иностранный контингент на территории Украины без согласия России будет считаться законной целью для ВС РФ. По его словам, предложения о якобы миротворческих контингентах выдвигаются не для достижения мира, а для спасения киевского режима от поражения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 февраля назвал неприемлемым размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины. Он уточнил, что российская сторона внимательно отслеживает сообщения о планах Запада направить своих «миротворцев» на территорию Украины, так как речь в этом случае идет о возможной отправке туда воинских контингентов стран НАТО.