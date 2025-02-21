Киев, 21 февраля, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Украинские власти предложили США прописать в договоренностях по добыче полезных ископаемых условия распределение прибыли. Об этом 21 февраля заявил советник главы офиса главы киевского режима Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона.

РИА Новости/Сергей Аверин

«Для нас важно понять, какие будут инвестиции, их условия — как эти инвестиции будут приходить на Украину, как мы будем развивать эти сферы и как будет распределяться прибыль от работы на этих направлениях. Еще раз: объемы инвестиций, как будет распределяться прибыль между странами-участницами», — заявил Подоляк.

Кроме того, в соглашении должны быть зафиксированы гарантии безопасности Украины «в широком смысле слова», отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп высказал заинтересованность в редкоземельных металлах, добываемых на Украине. Он предложил предоставить Киеву финансовую помощь в обмен на добычу этих природных ресурсов. Как сообщил Трамп, США поставят для этого необходимое оборудование. Американский министр финансов Скотт Бессент передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому проект соответствующего соглашения, который тот пока не подписал.

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