Москва, 21 февраля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Исполнители главных ролей в четырёхсерийной военной драме «20/22» Аристарх Венес и Дарья Кукарских рассказали о съёмках в кинопарке «Москино». Сюжет фильма построен на истории взаимоотношений молодых людей. Студент из Севастополя Данил, которого играет Венес, отправляется добровольцем в зону СВО. Его девушка Алиса (Дарья Кукарских), узнав о своей беременности, едет за ним. Вместе Алиса и Данил переосмыслят свои представления о мире. Их чувства подвергнутся тяжелейшему испытанию на прочность.

Личный архив Аристарха Венеса

«Большая удача, что появился такой кинопарк, потому что это открывает большие возможности художникам, режиссёрам, продюсерам и сценаристам, закрывает очень важные позиции на съемках и расширяет возможности творческих решений. Поражает огромная территория. Декорации кинопарка «Питерский бар» — это скорее павильон, а вот «Центр Москвы» в хорошем смысле потрясает. Я вижу, какие события происходят в кинопарке, что он развивается, становится больше. Желаю кинопарку хорошей загруженности и процветания», — сказал Аристарх Венес ИА Регнум.

Личный архив Аристарха Венеса

«Это классное место, с которым художникам, создателям будет интересно работать. Здесь много возможностей для преображения. Артистам удобно, потому что воссоздана атмосфера помещений, улиц. «Центр Москвы» запомнился огнями, светом, а «Питерский бар» чем-то напомнил бар, начальную сцену из «Джентльменов» с Макконахи: было там что-то от инди, хотелось выпить бокал сидра, но без маринованного яйца», — добавила Кукарских.

Максимально реалистичные и узнаваемые декорации «Центр Москвы» и «Питерский бар» представляют собой масштабные, прочные конструкции с длительным сроком эксплуатации. Они построены на прочном фундаменте и пригодны к необходимой трансформации по задумке режиссера. «Центр Москвы» площадью 14 400 кв. м представляет собирательный образ улиц и переулков Москвы разных исторических периодов, что позволяет снимать проекты, отражающие временной промежуток с 1850 по 2025 год. Некоторые улицы и переулки сохранились неизменными, часть восстановлена по архивным данным. Это известные здания Столешникова переулка, Тверской и Большой Никитской улиц, Колпачного переулка и других узнаваемых мест центра столицы.

Просторный интерьер павильона «Питерский бар» площадью 600 кв. м передает аутентичную атмосферу городского заведения. Универсальное пространство около барной стойки позволяет размещать мебель, формировать танцпол, находить место для инструментов музыкальной группы.

Кинопарк «Москино» представляет собой новаторскую инфраструктуру для съемок фильмов, сериалов, клипов и рекламных роликов. Удобное обустройство позволяет кинематографистам проводить съемки в крытых павильонах, на натурных площадках кинопарка, а также строить новые уличные декорации.

Кинопарк 7 сентября 2024 года был открыт для посещения москвичей и гостей столицы. Каждые выходные посетителей ждет разнообразная программа для детей и взрослых: мастер-классы, спектакли, игры, квесты, постановочные съемки, фотосессии и экскурсии.