Стокгольм, 21 февраля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. У берегов острова Готланд в Балтийском море получил повреждения подводный кабель, соединяющий Финляндию и Германию. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные береговой охраны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Предполагаемый разрыв кабеля произошёл в шведской экономической зоне у берегов острова Готланд: это кабель, проложенный между Финляндией и Германией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Швеции и береговая охрана начали предварительное расследование, на место происшествия направлен служебный корабль.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. На следующий день ещё три подводных кабеля связи между этими странами вышли из строя.

13 января в Балтийском море получил повреждения подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны НАТО намерены радикально увеличить военное присутствие в Балтийском море. Он напомнил о наличии широкой подводной и надводной инфраструктуры на Балтике.

20 января три первых военных корабля флотилии НАТО прибыли к берегам Эстонии. Сообщалось также, что количество кораблей, защищающих подводную инфраструктуру, вырастет до шести-семи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что обвинения в причастности России к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом. По словам представителя Кремля, такие заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море.