Майма, Алтай, 21 февраля, 2025, 13:47 — ИА Регнум. В рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» стартовала «Эстафета Вечного огня», благодаря которой газифицируют более 120 мемориалов до 9 мая. Об этом 21 февраля заявили в пресс-службе организатора ПАО «Газпром».

РИА Новости/Илья Питалев

Отмечается, что отправной точкой в эстафете, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стало село Майма в Республике Алтай, так как именно в этом месте был зажжен первый в республике постоянный Вечный огонь на сетевом природном газе. Ранее мемориал подключался только по особым датам и работал на сжиженном газе.

Затем в рамках этой акции газовики будут каждую неделю подключать новые и реконструируемые мемориалы по всей стране, а также готовить уже действующие огни к Дню Победы. Так, председатель правительства РФ Михаил Мишустин в декабря 2024 года распорядился включить в план основных мероприятий празднования 80-й годовщины Победы проект по зажжению Вечных огней.

Также в пресс-службе отметили, что в мероприятии поучаствовали вице-премьер РФ Александр Новак, глава республики Андрей Турчак и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Как ранее передавало ИА Регнум, в 2025 году исполнится 80 лет со дня победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Кроме того, 16 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году в России Года защитника Отечества.

Глава российского государства в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге также лично пригласил лидеров СНГ на празднование 80-летия Победы в Москву. Уже известно, что в рамках празднования 9 мая посетят страну президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент Сербии Александр Вучич также подтвердил намерение присутствовать на мероприятиях 9 мая в Москве.

В июле 2023 года Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы. Российский лидер призвал провести праздничные мероприятия не только ярко и торжественно, но и наполнить их глубоким смыслом.