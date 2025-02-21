Москва, 21 февраля, 2025, 12:07 — ИА Регнум. В проекте «Активный гражданин» началось голосование по выбору нового названия для всероссийского кадрового конкурса департамента культуры Москвы. Из победителей проекта будет сформирован кадровый резерв столичных театров.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, название конкурса решили изменить, поскольку нынешнее не соответствует уровню его участников. «По итогам предварительного анализа поступивших заявок мы видим, что в конкурсе решили принять участие немало профессионалов высокого уровня со всей страны. У многих из них за плечами солидный опыт работы в сфере культуры и искусства, собственные реализованные проекты, достижения и награды», — пояснил министр.

Участники голосования могут выбрать одно из пяти названий — «Таланты», «Мастера», «Академия», «Амплуа», «Авансцена». Также можно доверить выбор специалистам.

Как сообщало ИА Регнум, во Всероссийском открытом конкурсе по формированию кадрового резерва в столичных театрах участвуют молодые профессионалы, режиссеры и театральные управленцы. Всего поступило около 400 анкет из 46 регионов России. Итоги конкурса будут объявлены в июне.