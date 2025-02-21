Москва, 21 февраля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Роспотребнадзор по результатам проверок магазинов торговой сети «Светофор» изъял более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонны. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Евгений Мессман/ТАСС

В ведомстве отметили, что в период с 10 января по 30 января по поручению правительства России были проведены внеплановые проверки хозяйствующих субъектов торговой сети «Светофор».

«Проверены все 58 хозяйствующих субъектов, находящихся в 45 субъектах Российской Федерации. В результате всех проведенных мероприятий изъято 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонны», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что инспекторы составили 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении. В результате проверок были наложены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей, процессуальные процедуры продолжаются. Проверки провели в 1485 объектах. При проведении контрольных мероприятий специалисты исследовали 8106 проб. Было проведено более 120 тыс. исследований, которые показали грубые нарушения обязательных требований. Так, отклонения от нормы выявили в каждой пятой пробе молочной продукции из 3468 исследованных проб, в каждой пятой — из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой пробе из 246 проб консервов, в каждой четвертой пробе птицы из 167 исследованных.

Суд приостановил деятельность 76 магазинов.

Среди нарушений чаще всего встречались истекшие сроки годности товаров, несоблюдение требований хранения и товарного соседства, отсутствие или неисправность оборудования, реализация продукции без документов о качестве и безопасности, отсутствие горячего и холодного водоснабжения в торговых объектах, несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие данных о прохождении медосмотров сотрудниками.

17 февраля Бутырский районный суд Москвы признал управляющее магазином «Светофор» на Юрловском проезде ООО «ТОРГСЕРВИС 150» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Позднее, 20 февраля, Судебные приставы приостановили работу двух продуктовых магазинов торговой сети «Светофор» на западе Москвы. Также в феврале несколько магазинов сети были закрыты в разных регионах. Причиной стало множество выявленных нарушений, в том числе продажа просроченного мяса.

Ранее, в декабре 2024 года, депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил правительство России проверить магазины сети «Светофор» из-за выявленных в них многочисленных нарушений. После этого Роспотребнадзор запланировал проверки магазинов сети, которые начались в январе.