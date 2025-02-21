Череповец, Вологодская область, 21 февраля, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Вадим Германов решил уйти с должности мэра Череповца. Об этом 21 февраля сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Антон Новодережкин/ТАСС Мэр Череповца Вадим Германов

«Вадим Германов принял такое решение по собственному желанию», — уточняется в Telegram-канале регионального правительства.

Филимонов поручил замгубернатора региона по внутренней политике Евгению Тютюкову обеспечить бесшовный переход к новой команде.

Пост главы города Германов занимал с ноября 2019 года. С 1990 по 2011 год трудился на различных должностях в ОАО «Северсталь». До 2014 года занимал пост гендиректора ООО «Северсталь-Промсервис». С 2015 по 2016 год работал директором по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» в Череповце. Затем перешел на должность гендиректора дивизиона.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года мэр Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов покинул пост в связи с предстоящей работой в государственном проекте. Глава города подчеркнул, что гордится проделанной работой по сохранению традиций, дополненных современными пространствами и событиями. Должность мэра он занимал с 2013 года, в 2023 году переизбрался на третий срок.

28 июня глава Нового Уренгоя Андрей Воронов сообщил о решении уйти в отставку. Он добавил, что впереди ждут новые задачи, и поблагодарил жителей города за активность и неравнодушие, а также назвал команду, с которой работал, лучшей.