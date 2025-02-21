Вашингтон, 21 февраля, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп назвал гимн Канады прекрасной вещью и пошутил, что оставил бы его в случае присоединения страны к США. Такое заявление политик сделал 21 февраля во время выступления на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне.

РИА Новости/Виталий Белоусов

«Мне нравится «О, Канада». Это прекрасная вещь. Думаю, нам придется оставить его для 51-го штата», — сказал он.

Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить Канаду к США и сделать ее 51-м штатом. По мнению политика, такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в резиденции Мар-а-Лаго Трамп заявил, что Канада «могла бы стать 51-м штатом США». Как отметил телеканал Fox News, эта фраза вызвала у Трюдо нервный смех. Один из участников встречи пошутил, заявив, что Канада в этом случае стала бы очень либеральным штатом. В ответ президент США предложил разбить Канаду на два штата, один из которых тяготел бы к либералам, а другой — к консерваторам. Он также добавил, что Трюдо мог бы стать губернатором 51-го американского штата.

С 1 февраля США ввели пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%. Трюдо пообещал ввести в ответ импортные пошлины на американские товары в размере 25% на общую сумму $155 млрд. Через два дня он сообщил, что Вашингтон отложит введение пошлин, поскольку Оттава обязалась принять меры по предотвращения наркотрафика через канадско-американскую границу.

Глава Госдепа Марко Рубио 3 февраля заявил, что Вашингтон не ведет переговоры с Оттавой по включению Канады в состав США в качестве 51-го штата.

Позже, 9 февраля, Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной» страной из-за недостаточных расходов на оборону и отметил, что США не устраивают текущие экономические взаимоотношения с Канадой, так как американская экономика теряет 200 миллиардов долларов в год. По словам американского лидера, подобные убытки Вашингтон несёт из-за торгового дисбаланса с Оттавой.