Москва, 21 февраля, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Запрет русского языка в образовательной, культурной и медийной сферах привел к расколу общества на Украине и риску потери государственности. Такое мнение 21 февраля высказал генеральный директор Российского общества «Знание», член Совета по поддержке русского языка и языков народов России Максим Древаль.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он подчеркнул, что некоторые страны создают препятствия для использования языка, который население считает родным, в ущерб стабильности в государстве. Показательным примером такой ошибки властей он назвал Украину, где русский язык является родным для большого числа граждан.

«Запрет на обучение на русском, закрытие русских школ, ограничение русскоязычного культурного и медийного пространства привели к расколу общества, глубокому кризису. Полагаю, они планировали укрепить таким образом свою государственность, но сегодня Украина как никогда близка к тому, чтобы и вовсе ее потерять», — сказал Древаль в беседе с ТАССв Международный день родного языка.

Гендиректор «Знания» отметил, что власти Эстонии, Латвии, Литвы и Молдавии также лишают свои народы права использовать родной язык, чем «вынуждают их чувствовать себя чужими в собственной стране».

При этом он подчеркнул, что в России выбирают путь создания национального единства, справедливости, уважения друг к другу.

«Мы всегда исходим из того, что уважение к языку — это уважение к народу. Именно так строится сильное государство, в котором каждый чувствует себя частью единой страны. Большое количество языков в нашей стране — это наше богатство, и мы будем его оберегать», — заключил Древаль.

21 февраля отмечается Международный день родного языка, который 17 ноября 1999 года установили на конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Александру Пушкину и Александру Суворову, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в августе 2021 года заявил, что все жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны уехать в Россию. Он посоветовал населению сделать это «ради своих детей и внуков».

Позже, в июле 2023 года, киевский городской совет запретил публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке. Также депутаты постановили, что запрет будет действовать и для объектов материальной и духовной культуры.

Президент РФ Владимир Путин в августе 2023 года отметил, что украинские власти вместе с западными кураторами пытаются уничтожить все русское, но у такой политики нет будущего. Он подчеркнул, что Донбасс, Херсонская и Запорожская области, пока находились под контролем Киева, никогда не покидали пространство русской культуры.

18 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что представители России на переговорах в Эр-Рияде разъяснили делегации США позицию о необходимости остановить попытки киевского режима истребить все, что связано с русским миром. По его словам, в ходе обсуждений американским представителям указали на важность устранить угрозы безопасности России, долгие годы создававшиеся путем втягивания Украины в НАТО.