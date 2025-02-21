Астана, 21 февраля, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Нефть с месторождения Тенгиз в Казахстане бесперебойно поступает по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом 21 февраля сообщил оператор проекта компания «Тенгизшевройл» (ТШО).

РИА Новости/Александр Максименко

«Добыча сырой нефти компании «Тенгизшевройл» и её поставки в Каспийский трубопроводный консорциум остаются бесперебойными», — процитировало сообщение агентство «Интерфакс. Казахстан».

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля семь дронов со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами нанесли удары по насосно-перекачивающей станции «Кропоткинская». В результате произошло снижение прокачки нефти. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что атаку на КТК киевский режим не смог бы совершить в одиночку. По словам главы российского государства, необходимые для подобных атак данные космической разведки украинские военные получают от Запада.

Вице-премьер РФ Александр Новак допустил, что атака ВСУ на КТК в Краснодарском крае могла стать ответом Украины на переговоры между США и Россией и на итоги Мюнхенской конференции. Он добавил, что на ремонт объекта потребуется немало времени из-за поврежденного западного энергооборудования. Путин предложил западным партнерам, невзирая на санкции, самим поставить необходимые для работы КТК составляющие.