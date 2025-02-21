Брюссель, 21 февраля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Европейский союз хочет частично заместить минеральные удобрения из России местными — Renure, — которые делаются из продуктов переработки навоза с ферм. Об этом 21 февраля сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена.

TASS /Fabian Sommer/dpa

По мнению Хансена, такие удобрения позволят сообществу снизить зависимость от ввозимых химических удобрений и при этом они более экономичны в производстве по сравнению с первыми, для которых нужны значительные энергетические затраты.

«Сектор животноводства может внести положительный вклад в экономику замкнутого цикла, которая <…> не нуждается в поставках извне и не основана на высоких ценах на энергоносители, таких как газ», — заявил он, добавив, что в этой сфере сообществу необходимо следить и за возможностями, и за возникающими проблемами.

Согласно исследованию голландских и бельгийских ученых в журнале Resources, Conservation and Recycling, результаты которого привело издание, использование Renure снизит в животноводческих регионах расходы на удобрения почти на 5%.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля Еврокомиссия сообщила, что ЕС рассмотрит предложение об увеличении до 100% тарифных сборов на поставку российских удобрений. До 1 июля к текущему размеру зафиксированной пошлины в размере 6,5% могут прибавить 40–45 евро за тонну. Затем в 2026–2027 годах ЕС увеличит дополнительную пошлину до 60–95 евро. Максимальной суммы тарифы достигнут в июле 2028 года — 315–430 евро.

В конце января ЕК ввела пошлины на сельскохозяйственную продукцию и азотные удобрения из России и Белоруссии. Отмечалось, что эти сборы планируется направить на поддержание роста внутреннего производства и индустрии удобрений сообщества, пострадавшей от энергетического кризиса.