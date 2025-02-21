Будапешт, 21 февраля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Власти Венгрии считают, что после урегулирования конфликта на Украине цены на энергоносители не снизятся, а экономику континента будет ждать плачевное будущее. Об этом 21 февраля заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Я боюсь, что наше великое совместное обещание (Будапештская декларация ЕС 2024 года, предполагающая снижение цен на нефть и газ. — Прим. ред.) не будет выполнено и у нас по-прежнему будут высокие цены на энергоносители. Цены на энергоносители в Европе растут, и это убьет экономику», — отметил он в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан выразил надежду, что после мирного урегулирования кризиса на Украине экономическое положение стран Европы сможет нормализоваться за счет внешних факторов. Тем не менее премьер-министр опасается, что нынешние лидеры Евросоюза не смогут осуществить эффективную политику в интересах стран — участниц сообщества.

«Возможно, мир окажет положительное влияние на всю европейскую экономику, но я не ожидаю каких-либо управленческих решений в Европе от Брюсселя, Берлина или Парижа, которые могли бы оказать положительное влияние на экономику Венгрии», — заключил политик.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля Орбан спрогнозировал полное возвращение России после урегулирования украинского конфликта в систему мировой экономики. РФ также ввернётся в структуру европейской безопасности, добавил он.

Кроме того, в январе премьер-министр Венгрии отметил, что Будапешт заинтересован в отмене антироссийских санкций Евросоюза, так как из-за них его страна потеряла в течение трёх лет примерно €19 млрд. Он уточнил, что Евросоюз своими санкциями разрушил конкурентоспособность экономики сообщества.

Орбан также объяснил, что ему пришлось согласиться на продление ограничений на полгода, так как Еврокомиссия дала гарантии, что добьется от Украины возобновления транзита российского газа.

10 февраля агентство Bloomberg отмечало, что в Европе цены на газ достигли двухлетнего максимума. По данным издания, стоимость фьючерсных контрактов на момент публикации подскочила на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час, а рост цен не останавливается четвёртую неделю подряд.