Москва, 21 февраля, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Правительственный Aurus Senat с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут попал в ДТП в центре Москвы. Об этом стало известно в пятницу, 21 февраля.

РИА Новости/Валерий Шарифулин Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

В общей сложности на улице Воздвиженка столкнулись три автомобиля, в том числе два Mercedes. Предварительно, в результате инцидента пострадал один человек.

По информации Telegram-канала SHOT, глава Минсельзоха не пострадала. После столкновения она пересела в автомобиль ГИБДД и уехала с места происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в июле прошлого года глава минздрава Камчатского края Александр Гашков пострадал в ДТП. Всего в результате лобового столкновения машин на участке автодороги Начики — Кавалерское — Усть-Большерецк пострадали три человека. Помимо Гашкова, в машине находился замначальника отдела по развитию здравоохранения минздрава региона Денис Федотов.

Гашков получил перелом рёбер и перелом костей таза. Водитель служебного автомобиля, в котором находился министр, а также Федотов получили незначительные травмы.