Новосибирск, 21 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Спортивного комментатора Романа Скворцова, госпитализированного в Новосибирске после избиения, выписали. Об этом 21 февраля сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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«Только что его выписали из больницы», — процитировал представителя надзорного ведомства ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля Скворцов попал в реанимацию после конфликта с посетителями одного из баров в центре Новосибирска. В городе 8–9 февраля проходил Матч звезд КХЛ. Спортивного комментатора избили на улице, когда он вышел из бара. Как рассказала его жена Ксения, врачи диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму.

Новосибирская прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). 14 февраля в Новосибирске задержали подозреваемого в избиении Скворцова.