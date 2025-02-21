Дубна, Московская область, 21 февраля, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Поезд смял легковой автомобиль, выехавший перед составом на переезд в подмосковной Дубне. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

МВД по Московской области

Предварительно, водитель на серебристой «Ладе» утром решил пересечь переезд на 1-м км. Нового шоссе, проигнорировав красный сигнал светофора. В результате машинист не успел затормозить, машину протащило по путям. Водитель погиб.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — указано в Telegram-канале ведомства.

По результатам проверки примут решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года в Светлограде в Ставропольском крае при столкновении автомобиля с локомотивом погибли два человека, один пострадал. Локомотив двигался без вагонов, схода с рельсов не произошло.