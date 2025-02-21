Москва, 21 февраля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Роскомнадзор разблокировал крупнейший агрегатор криптообменников BestChange после того, как с сайта удалили запрещенную информацию. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Доступ к ресурсу ограничили 9 февраля 2025 года из-за нарушения законодательства РФ в финансовой сфере.

«Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация», — сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

В декабре Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber из-за неисполнения им требований законодательства. Вопросы к работе мессенджера появлялись на протяжении нескольких лет. В частности, россияне сообщали о том, что через Viber им поступают предложения купить запрещенные вещества.

Ранее директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора Сергей Хуторцев рассказал, что на конец октября в России заблокировали 197 VPN-сервисов. Он отметил, что в течение года количество фишинговых атак в стране выросло на 425%. Всего за отчетный период было заблокировано более 22 тыс. фишинговых сайтов. Хуторцев добавил, что ограничения затронули и информационные ресурсы, которые угрожали безопасности пользователей.