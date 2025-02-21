Сидней, Австралия, 21 февраля, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Проживающий в Австралии пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван примет участие в пророссийском автопробеге ко Дню защитника Отечества 23 февраля.

Соцсети Иван Сырский

«Мы планируем проводить все новые и новые акции. Следующий пробег будет к 23 февраля. Конечно, местные власти пытаются все это ограничивать», — рассказал он в беседе с aif.ru.

Иван также рассказал, что на прошлой, посвященной Дню Победы акции было множество австралийских полицейских, которые штрафовали ее участников за незначительные нарушения. При этом во время каких-либо других акций они закрывают глаза на подобные нарушения.

Пасынок главкома ВСУ отметил, что местные правоохранители требуют от участников автопробега двигаться только по заранее утвержденному маршруту без возможности свернуть или остановиться. Такие акции начинаются от здания консульства России в Сиднее, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, приемный сын Сырского поддерживают Россию и является активным пророссийским активистом в Австралии. Так, 7 мая 2024 года на акции ко Дню Победы он возглавил автопробег в Сиднее. Иван тогда рассказал, что участвует в пробеге из уважения к своему прадеду — ветерану Великой Отечественной войны, а также к президенту РФ Владимиру Путину.

В середине июня Иван Сырский рассказал, что главком ВСУ может бежать в Австралию, так как именно его приемного отца винят во всех провалах украинских формирований и могут сделать козлом отпущения. Также в марте пасынок Сырского попросил Путина предоставить ему гражданство РФ.