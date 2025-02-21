Варшава, 21 февраля, 2025, 11:41 — ИА Регнум. Европа должна незамедлительно начать предпринимать важные шаги в конфликте на Украине. Такое мнение 21 февраля высказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Туск

«1. Давайте профинансируем нашу помощь Украине за счет замороженных российских активов. 2. Давайте усилим воздушную охрану, защиту Балтии и границ ЕС с Россией. 3. Давайте быстро примем новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Сейчас!» — заявил он в своем посте.

Ранее, 4 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу нужно придумать, как «креативно использовать» замороженные российские активы для помощи Украине. Она отметила, что государства-члены продлили заморозку российских активов. По ее мнению, таким образом ЕС сможет показать России, что цена конфликта на Украине продолжит расти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в мае 2024 года предупредила, что ЕС в полной мере ощутит ответные действия России, если передаст Украине доходы от замороженных российских активов. У Москвы есть полный арсенал политических и экономических мер, подчеркнула дипломат.

Президент РФ Владимир Путин в июне отметил, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останется безнаказанным. Воровство всегда будет воровством, как бы его не оформляли, пытаясь придать законности, добавил глава государства.

Касательно снабжения Украины оружием Путин подчеркивал, что никакие иностранные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что поставки оружия для ВСУ только истощают ресурсы стран, которые идут на этот шаг.