Вашингтон, 21 февраля, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что проиграет в случае проведения президентских выборов на Украине, и поэтому отказывается от них. Такое мнение 21 февраля высказал американский миллиардер и предприниматель, глава департамента государственной эффективности пправительства США (DOGE) Илон Маск.

Global Look Press/CNP/AdMedia Илон Маск

По мнению Маска, если бы народ Украины действительно любил Зеленского, то тот бы провел выборы президента.

«Он знает, что проиграет с большим отрывом, несмотря на то, что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому отменил выборы. На самом деле народ Украины презирает его», — написал предприниматель в соцсети Х (ранее Twitter).

Он также назвал не заслуживающим доверия опрос, на который Зеленский сослался, заявив о своем высоком рейтинге у украинцев. Маск поддержал критические заявления президента США Дональда Трампа в отношении главы киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от выборов. Президент США добавил, что глава киевского режима отказывается проводить выборы из-за крайне низкого рейтинга.

Ранее, 18 февраля, американский лидер поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. По его словам, Зеленского поддерживают только 4% украинцев.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) 20 февраля заявил, что отказ главы киевского режима от намерения выдвинуться на второй президентский срок может спасти Украину. Он отметил, что такое решение также прекратит все заявления о «выборах и диктаторах».

Срок полномочий Зеленского на посту лидера страны истек 20 мая 2024 года. Он отменил проведение выборов на Украине из-за действующего в стране военного положения и якобы в связи с нежеланием украинцев проводить выборы в таких условиях.

Российский лидер Владимир Путин 19 декабря рассказал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже при введении военного положения в стране. Он добавил, что сейчас легитимным органом власти на Украине осталась только Верховная рада, однако при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти также утратили свою правомочность.