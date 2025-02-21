Вашингтон, 21 февраля, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа не собирается навязывать Европе и Украине условия какого-либо соглашения с Россией. Об этом 20 февраля заявила газета The New York Times со ссылкой на разговор госсекретаря США Марко Рубио с европейскими дипломатами.

РИА Новости/Владимир Астапкович

«Рубио сказал европейцам, что нет, администрация Трампа не планирует навязывать Украине и Европе условия любого двустороннего соглашения с Россией», — отмечается в материале.

Издание также уточнило, что Белый дом не станет отменять антироссийские санкции, если отношения с Россией не изменятся, однако Рубио счел возможным ослабление некоторых ограничений.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российских и американских делегаций. По итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что российский президент Владимир Путин назначит группу спецпредставителей, которые продолжат работу с американской стороной по теме урегулирования украинского кризиса. Также Белый дом назначит отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Москвой.

На следующий день Трамп отметил, что переговорный процесс по Украине развивается успешно. Он добавил, что предыдущий президент США Джо Байден даже не пытался добиться мирного урегулирования на Украине, а глава киевского режима Владимир Зеленский делает всё, чтобы «кормушка» не заканчивалась.

18 февраля Зеленский заявил, что Киев не согласится на требования России и США, если Москва и Вашингтон выдвинут Украине ультиматум Путина февраля 2022 года. Он также отмечал, что не станет признавать результаты переговоров российских и американских делегаций в Эр-Рияде. Тем не менее 21 февраля в Верховной раде Украины заявили об ожидании подписания мирного договора и назначения новых выборов президента страны.