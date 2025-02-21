Москва, 21 февраля, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Военно-морские силы стран НАТО наращивают потенциал для создания угроз безопасности для портовой инфраструктуры России. Об этом 21 февраля заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов.

TASS / EPA/JOHAN NILSSON

«Было отмечено усиление источников военных опасностей и военных угроз РФ в связи с наращиванием НАТО потенциала военно-морских сил блока для ведения боевых действий против объектов портовой инфраструктуры нашего государства», — процитировал заявление Молчанова аппарат пресс-службы Совбеза РФ.

Он отметил, что Россия в ходе спецоперации фиксирует возрастание угроз безопасности российских портов со стороны стран НАТО. Эти угрозы в том числе связаны с широким использованием украинской армией ударных безэкипажных катеров в акватории Черного моря. В качестве объектов поражения НАТО рассматривает морской транспорт, нефтеналивные терминалы, железнодорожные переправы и мосты.

Североатлантический альянс разрабатывает доктринальные документы для проведения военных операций на морском дне, подчеркнул Молчанов. Морское дно НАТО рассматривает в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством.

Межведомственная комиссия СБ России рекомендует усилить мониторинг деятельности стран, которые могут формировать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре. Также рекомендуется повысить эффективность системы комплексной защиты таких объектов, сообщил Молчанов.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев 18 февраля заявил, что страны НАТО хотят превратить Черное море в свою акваторию. Под видом поддержки Украины Великобритания пытается оккупировать украинские земли для долгосрочного противостояния с Россией.

Российские военные 6 февраля уничтожили беспилотный катер ВСУ в районе Днепровского лимана. Украинский беспилотник был начинен взрывчаткой. Бойцы российской группировки войск «Днепр» нанесли удар по катеру с помощью дрона.