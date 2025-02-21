Москва, 21 февраля, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Государства НАТО рассматривают ведение боевых действий на морском дне. Об этом 21 февраля заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

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«Странами Североатлантического альянса рассматриваются боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством», — указано в докладе.

Уточняется, что уже ведется разработка доктринальных документов для таких операций. В альянсе полагают, что бои на морском дне являются новым видом противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством.

Совбез рекомендовал усилить мониторинг деятельности других стран, способных формировать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. На следующий день ещё три подводных кабеля связи между этими странами вышли из строя. 13 января в Балтийском море получил повреждения подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на следующий день заявил, что страны НАТО намерены радикально увеличить военное присутствие в Балтийском море. Он напомнил о наличии широкой подводной и надводной инфраструктуры на Балтике.

20 января три первых военных корабля флотилии НАТО прибыли к берегам Эстонии. Сообщалось также, что количество кораблей, защищающих подводную инфраструктуру, вырастет до шести-семи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом. По словам представителя Кремля, такие заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море. Российский лидер Владимир Путин не раз заявлял, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.