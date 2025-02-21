Хельсинки, 21 февраля, 2025, 11:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выдвинул Евросоюзу жесткие условия, дав блоку три недели на подписание капитуляции Украины. Об этом 20 февраля написало издание Newsweek, ссылаясь на слова депутата Европарламента из Финляндии Мики Аалтолы.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Соединенные Штаты дали нам три недели, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты уйдут из Европы. Трамп ставит во главу угла проблемы безопасности России сейчас и в будущем. Пусть они разбираются со своими проблемами. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть», — передает слова европейского чиновника газета.

При этом в Европе есть силы, которые хотят эскалации конфликта. Например, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 февраля заявила, что Украина заслуживает мира через силу. После этого, 18 февраля, газета Politico написала, что ЕС готовит очередной пакет помощи Украине на сумму 6 млрд евро. Отмечалось, что в него войдет широкий спектр оружия — от артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны, и этот пакет станет одним из самым крупных.

19 февраля Трамп заявил, что Европа не справилась с урегулированием кризиса на Украине. Он подчеркнул, что администрация бывшего американского лидера Джо Байдена даже не пыталась добиться мирного разрешения ситуации, в то время как Европа потерпела неудачу.

Российская сторона неоднократно высказывала мнение, что переговоры по Украине должны проходить без Европы. Так, 17 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Европе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что страны Запада поощряют и накачивают оружием нацистский режим для того, чтобы убивать своих собственных граждан в расчете на то, что смогут «отсидеться под ядерным зонтиком».

При этом Россия всегда выступала за проведение переговоров и мирное урегулирование конфликта. 19 февраля президент РФ Владимир Путин снова напомнил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине. Он также подчеркнул, что страна уделяет первостепенное внимание урегулированию конфликта на Украине. Но этот и ряд других острых вопросов не получится решить без повышения уровня доверия.