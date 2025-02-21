Красногорск, 21 февраля, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Мемориал жертвам трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» откроется в день годовщины теракта — 22 марта. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба «Крокуса».

РИА Новости/Кирилл Зыков

Собеседник агентства указал, что возведение мемориала уже началось.

«Визуал также будет представлен в день годовщины трагедии», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта 2024 года террористы устроили стрельбу в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, а также устроили пожар. В результате теракта погибли 145 человек, ещё 551 человек пострадал. СК РФ возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье о совершении теракта. 6 февраля адвокат Олег Власов сообщил о завершении расследования по делу о теракте в «Крокусе».

В феврале текущего года Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении судьи из Ингушетии Алихана Ярыжева, освободившего от наказания членов группировки, причастной к теракту в «Крокус Сити Холле», подрыву «Невского экспресса» и убийству начальника войск РХБЗ ВС России генерала Игоря Кириллова.

По одной из версий, Ярыжев действовал по просьбе председателя Совета судей Республики Ингушетии Магомеда Аушева. После вмешательства прокуратуры последнего лишили статуса судьи, он попал под следствие. Теперь к ответу могут привлечь и Ярыжева.

19 февраля суд также продлил до 24 марта арест четырем лицам, обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе». Заседание прошло в закрытом режиме. Следствие уже завершило расследование дела, на данный момент стороны знакомятся с материалами.