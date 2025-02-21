Москва, 21 февраля, 2025, 10:54 — ИА Регнум. В суд направлено дело главного инженера организации, отвечавшей за обслуживание торгового центра на Кутузовском проспекте, где из-за прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Известия/Андрей Эрштрем

«Перед судом предстанет 41-летний главный инженер коммерческой организации, в ведении которой находился расположенный в торгово-развлекательном центре опасный производственный объект в виде участка трубопровода теплосети», — указано в Telegram-канале прокуратуры.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц»).

В прокуратуре отметили, что экспертиза показала — причиной прорыва трубопровода стал критический дефект сварного соединения, расположенного в торговом центре. Контроль за безопасной эксплуатацией и техническим состоянием оборудования не был организован должным образом, поэтому дефект не выявили вовремя. Обвинительное заключение по делу уже утверждено.

Как сообщало ИА Регнум, трагедия произошла 22 июля 2023 года. Во «Временах года» горячая вода температурой 150°С и горячий пар быстро заполнили подсобные помещения магазина с работниками внутри. Люди залезали на столы или пробовали выбежать буквально по горячей воде, залившей пол. Четыре женщины скончались от сильнейших термических травм. Еще 10 сотрудников пострадали.

Одна из сотрудниц магазина выбиралась по колено в кипятке. Она смогла дойти до первого этажа ТЦ, где ей оказали первую помощь и вызвали скорую. Медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии. По её словам, всё произошло быстро, люди просто не успели среагировать и покинуть помещение.