Вашингтон, 21 февраля, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность «ограниченного» послабления американских санкций против России в случае, если Москва будет делать предпочтительные для Вашингтона шаги. Об этом 20 февраля сообщила газета The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как отметили последние, в беседе с ними Рубио рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа станет снимать санкционные меры в отношении России в случае отсутствия заметных перемен в политике Москвы.

«[При этом] он оставил открытой дверь для ограниченного смягчения некоторых санкций, если россияне начнут предпринимать шаги, которых добивается администрация», — говорится в публикации.

Уточняется, что, несмотря на эти заявления, европейские чиновники не уверены, как правильно им воспринимать «взвешенную оценку» госсекретаря США российско-американских отношений.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля глава минфина США Скотт Бессент заявил о готовности американской стороны либо смягчить, либо ужесточить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров между представителями Москвы и Вашингтона. Позднее в этот же день Рубио рассказал, что снятие введенных США против РФ санкций не обсуждалось в ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 20 февраля заявила, что ей ничего не известно о каких-либо переговорах о разморозке российских золотовалютных резервов и об отмене санкций. Она добавила, что регулятор вместе с правительством РФ работают над вопросом высвобождения замороженных средств.

Президент РФ Владимир Путин в мае 2024 года указывал на то, что многочисленные санкции Запада против России принесли обратный результат и российская экономика растёт. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 16 февраля отмечал, что западные санкционные меры могут не оказать существенного влияния на проведение российско-американских переговоров.