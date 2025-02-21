Москва, 21 февраля, 2025, 11:01 — ИА Регнум. Российскую звезду Национальной хоккейной лиги (NHL) Евгения Малкина разыскивают в РФ за неуплату тысячи рублей штрафа из-за непристегнутого ремня безопасности в авто. Об этом 21 февраля сообщает Telegram-канал SHOT.

РИА Нвоости/Григорий Сысоев Евгений Малкин

Он отмечает, что за рулем BMW X5 в момент получения штрафа, по всей вероятности, находился помощник хоккеиста.

В 2022 году трехкратный чемпион Кубка Стенли Малкин заключил контракт на четыре года с американским клубом «Питтсбург Пингвинз». По условиям соглашения спортсмен суммарно получит $24,4 млн.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января дом Малкина подвергся ограблению со взломом, пока хоккеист участвовал в игре с «Оттава Сенаторз» в НХЛ. Неизвестные выбили заднюю дверь в доме нападающего, отключили сигнализацию и камеры и вскрыли сейф. Было заявлено, что у Малкина пропали чемпионские перстни, полученные за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.

Позже, 17 января, полиция округа Аллегейни заявила, что нашла перстни хоккеиста в его доме. В свою очередь, российский хоккеист поблагодарил за помощь полицейских, а также товарищей по команде.